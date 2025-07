The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.07.2025ISIN NameDE000HLB0908 LB.HESS.-THR.IS.15/25CH0021894602 BNG BK 05/25 MTNAU0000XQLQZ9 QUEENSLD TREA. CORP. 2025US126650CL25 CVS HEALTH 15/25US715638AS19 PERU 05/25DE000SLB3974 LDSBK.SAAR OPF A397DE000DXA0PY4 LB.HESS.-THR. OP.1422 VARXS1937665955 ENEL F. INTL 19/25 MTNUSG4721VNU46 IMPER.BRAND.FIN.15/25REGSDE000HLB3DQ9 LB.HESS.THR.CARRARA07W/16US50066CAJ80 KOREA GAS 15/25 REGS MTNUSG6398ADA28 NATIONW. BLDG 15/25 REGSDE000LB2BU92 LBBW AD FESTZINS 22/25XS2027393938 KONDOR FINAN 19/25DE000DW6CWQ1 DZ BANK IS.A1810XS2204007863 CBBL CY 1 20/25 MTNDE000LB2BSZ6 LBBW FZA 22/25XS2201821340 BK COMMUNIC. 20/25 FLRMTNNO0011018434 NORDIC TECH.GRP.NK-,00423XS2201858938 ICBC 20/25 MTNDE000HVB6LA7 UC-HVB CRLNFI 25 DBKDE000HVB6L95 UC-HVB CRLNFI 25 VOWXS1263054519 KASACHSTAN 15/25 REGSDE000HLB4959 LB.HESS.THR.CARRARA07J/23DE000SW0AUS1 STE GENERALE 24/25 MTNXS2360202829 ESTATE SKY 21/25DE000HLB4900 LB.HESS.THR.CARRARA07G/23