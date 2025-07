Der DAX knüpfte am Dienstag zunächst an die Erholung vom Vortag an. Mit der Eröffnung der US-Börsen fiel der Index jedoch zurück und schloss mit einem Minus von 0,4 % bei 24.060 Zählern. Damit baute er seine jüngste Verlustserie auf vier Tage aus. Immerhin hält sich der Index über der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 ...

