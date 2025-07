Mit einer überraschenden Ankündigung hat Donald Trump die nächste Offensive im internationalen Handelskonflikt gestartet: Zum Ende des Monats will der Ex-Präsident Zölle auf Arzneimittel und Halbleiter einführen. Die Maßnahmen sollen zeitgleich mit den reziproken Zöllen am 1. August in Kraft treten - einem umfassenden Zollsystem, das Importe aus Ländern mit US-kritischer Handelspolitik mit Gegenzöllen belegt. ...

