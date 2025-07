DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die MediaMarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy wird optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. So dürfte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) 2024/25 bei rund 375 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mit. Damit übertreffe Ceconomy die aktuellen Analystenerwartungen von 366 Millionen Euro. Zu dieser Steigerung sollen insbesondere die deutschsprachigen Regionen (Dach) und West-/Südeuropa beitragen. Bislang hat Ceconomy einen "deutlichen" Anstieg um mindestens zehn Prozent in Aussicht gestellt. Im Vorjahr hatte Ceconomy ein bereinigtes Ebit von 305 Millionen Euro erzielt. Der währungs- und portfoliobereinigte Umsatz soll hingegen 2024/25 weiter "moderat" zulegen.

Im dritten Quartal (per Ende Juni) stiegen die entsprechenden Erlöse vorläufigen Angaben zufolge um fünf Prozent, flächenbereinigt lag das Plus bei 4,4 Prozent. Die operativen Verluste konnte Ceconomy reduzieren. Das bereinigte Ebit verbesserte sich um 20 Millionen auf minus 31 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten stieg das bereinigte Ebit im Vergleich zum Vorjahr um 56 Millionen auf 258 Millionen Euro./nas/stk