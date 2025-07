EQS-News: Limes Schlosskliniken AG / Schlagwort(e): Expansion/Expansion

LIMES Schlossklinik Bergisches Land GmbH startet den Klinikbetrieb



16.07.2025 / 08:51 CET/CEST

DGAP-Corporate News: LIMES Schlosskliniken AG: LIMES Schlossklinik Bergisches Land GmbH startet den Klinikbetrieb Köln, den 16.07.2025. Mit der heutigen Erteilung der Klinikkonzession wird die LIMES Schlossklinik Bergisches Land den Klinikbetrieb aufnehmen. Schwerpunkt bildet die Behandlung mentaler Erkrankungen wie z. B. Depression, Trauma, Angst- und Zwangsstörungen. Eingebettet in eine 10 ha große Parklandschaft in Lindlar, bei Köln ist mit der neuen LIMES Schlossklinik Bergisches Land, mit einer Kapazität von 98 Patientenzimmer und 130 Betten auf 9.400qm, eines der modernsten und exklusivsten Privatkliniken für Mentale Erkrankungen in Europa entstanden. Dem Healing Environment Ansatz wurde bei der Klinikkonzeption eine hohe Bedeutung eingeräumt. Farbgestaltung und Einrichtung der Klinik schaffen beste Rahmenbedingungen für einen positiven Genesungsverlauf. Alle Zimmer haben Ausblick auf den Klinikpark. Insgesamt wurden über 50 Mio. EURO in den Klinikstandort investiert. Die LIMES Schlossklinik Bergisches Land hat die Immobilie langfristig angemietet. Innerhalb eines 200 km Radius um den neuen Klinikstandort leben 22 Mio. Einwohner.

Mehr Informationen unter www.limes-schlossklinik-bergisches-land.de Kurzprofil: Die LIMES Schlosskliniken Gruppe betreibt hochwertige Privatkliniken für Stressfolgeerkrankung, Mentale und Seelische Störung, wie z. B. Despressionen, Affektive Störungen und akute Burnout Zustände. Das Angebot richtet sich an Privatpatienten, Beihilfeberechtigte und Selbstzahler. Die LIMES Schlosskliniken Gruppe stehen für den besonderen Ansatz einer beziehungsorientierten Medizin in der Behandlung von Menschen mit seelischen Erkrankungen. Dabei wird den Patienten, neben medizinischer Spitzenqualität, eine einzigartige, geschützte und heilsame Umgebung geboten, in der sie ganzheitlich genesen können. Weitere Informationen sind unter www.limes-schlosskliniken.de abrufbar. Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

LIMES Schlosskliniken AG, Petra Kaes, Investor Relations

Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln

Tel.: 0221 669 615 10, p.kaes@limes.care , www.limes-schlosskliniken.de



Sprache: Deutsch

Unternehmen: LIMES Schlosskliniken AG, Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln, Deutschland

Telefon: 49 221 669 615 10

Email: p.kaes@limes.care

Internet: www.limes-schlosskliniken.de

ISIN: DE000A0JDBC7

WKN: AOJDBC

Börsen: Düsseldorf Freiverkehr, Primärmarkt, XETRA



