US-Präsident Donald Trump will noch im Juli erste Zölle auf Arzneimittel einführen - mit möglicher Steigerung auf bis zu 200 Prozent. Europas Pharmakonzerne und Anleger bereiten sich auf Turbulenzen vor.Die Aussicht auf neue US-Strafzölle auf importierte Medikamente versetzt Europas Pharmabranche in Alarmbereitschaft. US-Präsident Donald Trump kündigte am Dienstag an, wahrscheinlich bereits "Ende des Monats" erste Importzölle auf Arzneimittel einzuführen, mit einem stufenweisen Anstieg auf bis zu 200 Prozent innerhalb eines Jahres. Betroffen wären insbesondere Unternehmen mit Produktionsstandorten außerhalb der USA und damit auch zahlreiche deutsche und europäische Pharmakonzerne. "Wir …