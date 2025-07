Erbe Elektromedizin GmbH präsentiert seine neueste Innovation in der Plasmachirurgie: die Filter integrierten FiAPC plus Sonden. Sie wurden für den Einsatz in der Gastroenterologie und Pneumologie entwickelt. Aufbauend auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Argonplasma-Koagulation (APC) bringen die FiAPC plus Sonden technische Weiterentwicklungen, die mehr Kontrolle, Effizienz und Verlässlichkeit während des Eingriffes ermöglichen.

Verschiedene Versionen der FiAPC® plus-Sonden mit axialen, lateralen und umlaufenden Auslassformen erhältlich.

Kontrolle in der Hand der Anwenderinnen und Anwender

Mit FiAPC plus verfolgt Erbe das Ziel, Ärztinnen und Ärzten mehr Kontrolle über die APC-Anwendung zu geben: von der Energieabgabe und Form des Argon-Plasma-Strahls bis hin zur Platzierung der Sonde und der zugehörigen Absaugung. "Präzision durch Kontrolle. Genau das bietet FiAPC® plus," erklärt Mariuccia Zambelli, Vice President Global Marketing.

Die neuen Sonden verfügen über eine thermisch isolierte Spitze, welche die Wäremeausbreitung am distalen Ende minimiert. Dies reduziert das Anhaften von Gewebe und ermöglicht einen homogenen, stabilen Plasmastrahl auch bei der Anwendung in komplexen anatomischen Bereichen.

Vielseitigkeit für Anwendungen in der Gastroenterologie und Pneumologie

Die FiAPC plus Sonden sind in verschiedenen Varianten mit axialen, lateralen und umlaufenden Auslassformen erhältlich. So können unterschiedliche klinische Anforderungen gezielt adressiert werden. Die Sonden sind mit allen bekannten APC-Modes von Erbe kompatibel preciseAPC, pulsedAPC (fast und slow) und forcedAPC die ausgewählt werden können, um den richtigen Gewebeeffekt für das entsprechende Zielgewebe zu erreichen.

Ihr volles Potenzial entfalten die FiAPC® plus Sonden in Kombination mit dem APC 3 und dem neuen elektrochirurgischen VIO 3n Fire Generator, der speziell für APC-Anwendungen entwickelt wurde. Die Systemarchitektur gewährleistet eine nahtlose Integration, schnelle Instrumentenerkennung und vorkonfigurierte Modes für einen effizienten Arbeitsablauf und mehr Präzision in der Anwendung.

Zuverlässige Leistung in thermosensitiven Bereichen

Die FiAPC plus-Sonden wurden für ein breites Indikationsspektrum konzipiert. Ihren besonderen Nutzen zeigen die Sonden in thermosensiblen Regionen etwa im Zökum, rechten Kolon oder in engen Atemwegen. In diesen Bereichen, wo Präzision und eine begrenzte Wärmeausbreitung unerlässlich sind, bietet FiAPC® plus Zuverlässigkeit und Kontrolle durch eine stabile Plasmazündung, reduziertes Gewebeanhaften und eine optimierte Energieabgabe an der Sondenspitze.

Zur Unterstützung von GastroenterologInnen sowie PulmonologInnen bietet Erbe ein umfassendes Schulungsangebot: mit Hands-on-Kursen, strukturierten Lernmodulen und individueller Betreuung vor Ort durch das Erbe Team vom ersten Einsatz bis hin zur fachkundigen Anwendung von APC.

FiAPC plus Sonden sind jetzt CE-Märkten und CE-assoziierten Märkten verfügbar, weitere Märkte folgen. Mit dieser Entwicklung bekräftigt Erbe sein Engagement, die APC-Technologie durch nutzerorientierte Innovation und klinische Partnerschaft stetig weiterzuentwickeln.

Über Erbe Elektromedizin

Erbe Elektromedizin entwickelt, produziert und vertreibt weltweit chirurgische Instrumente und Geräte und bietet Dienstleistungen für den professionellen Einsatz dieser Produkte in den verschiedensten medizinischen Disziplinen an. Chirurginnen und Chirurgen, OP-Teams, Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt vertrauen auf die Medizintechnik von Erbe. Die chirurgischen Instrumente und Geräte finden in nahezu allen Fachbereichen Anwendung. Sie basieren auf der Elektrochirurgie in Kombination mit anderen Erbe-Technologien. Hybride Lösungen ermöglichen uns neue, innovative Anwendungen in der Medizin.

Tätigkeitsfelder

Bildgebung

Endoskopie

Elektrochirurgie

Plasmachirurgie

Thermofusion

Hydrochirurgie

Kryochirurgie

Internationales Netzwerk

20 internationale Vertriebs- und Serviceeinheiten

4 Produktionsstandorte

Erbe ist in 110 Märkten weltweit aktiv

Das Erbe Team

2.100 Mitarbeitende weltweit

davon 1.100 in Deutschland

