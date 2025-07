Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Passwork, der führende Anbieter im Bereich Enterprise-Passwortmanagement, hat eine revolutionäre Lösung vorgestellt, die die Überprüfung von Passwörtern auf Datenlecks grundlegend verändert.Mit modernster Technologie basierend auf obfuszierten deterministischen Bloom-Filtern bietet Passwork eine Lösung, die schnelle, private und skalierbare Passwortüberprüfungen ermöglicht - und damit ein langjähriges Problem in der Cybersicherheit löst.Bislang mussten Unternehmen schwierige Kompromisse eingehen: Entweder wurden sensible Daten bei der Passwortüberprüfung teilweise offengelegt, oder kryptografische Methoden verlangsamten den Prozess erheblich. Passwork beseitigt diese Einschränkungen und ermöglicht sichere Passwortüberprüfungen in weniger als einer Millisekunde - ohne jegliche Datenoffenlegung."Dies ist eine echte Revolution in der Passwortsicherheit," sagte Alex Muntyan, CEO von Passwork. "Wir haben eine Lösung geschaffen, die Geschwindigkeit, Datenschutz und Skalierbarkeit kombiniert und es Unternehmen ermöglicht, ihre Zugangsdaten ohne Kompromisse zu schützen. Es ist ein bedeutender Fortschritt für Organisationen, die Sicherheit und Kontrolle priorisieren."Warum es revolutionär ist:- Früher: Passwortüberprüfungen bedeuteten entweder das Risiko von Datenlecks (z.B. durch das Senden von Hash-Präfixen) oder verlangsamte Prozesse durch komplexe kryptografische Methoden.- Jetzt: Mit Passworks Protokoll können Passwörter schnell (unter 1 Millisekunde) und ohne Datenrisiken überprüft werden, dank einzigartiger Verschleierungstechnologie.Wichtige Innovationen:- Vollständiger Datenschutz: Die Verschleierungstechnologie stellt sicher, dass Passwortabfragen ununterscheidbar sind und sensible Daten während der Überprüfung geschützt bleiben.- Blitzschnelle Geschwindigkeit: Abfragezeiten von unter einer Millisekunde machen die Lösung ideal für den praktischen Einsatz, selbst bei großen Datensätzen.- Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe: Deterministisches Rauschen verhindert, dass Angreifer echte Passwort-Indizes identifizieren können, selbst bei mehrfachen Abfragen.- Skalierbar und praktisch: Funktioniert nahtlos mit Passwortmanagern, Authentifizierungssystemen und Sicherheitsinfrastrukturen von Unternehmen, ohne komplexe kryptografische Werkzeuge zu benötigen.So funktioniert es:- Server-Einrichtung: Ein Bloom-Filter wird mit Hashes kompromittierter Passwörter erstellt (\u22481,25 GB für 613 Millionen Einträge).- Client-Abfrage: Das Passwort des Nutzers wird gehasht, mit Rausch-Indizes kombiniert und sicher an den Server gesendet.- Server-Antwort: Der Server überprüft die Indizes und sendet Ergebnisse zurück, ohne das eigentliche Passwort zu kennen.- Endgültige Prüfung: Der Client entscheidet, ob das Passwort sicher oder kompromittiert ist, basierend auf der Server-Antwort.Das innovative Protokoll von Passwork wird die Sicherheit von Unternehmenspasswörtern neu definieren und bietet eine praktische und skalierbare Lösung für eine der größten Herausforderungen der Cybersicherheit.Für weitere Informationen über die Technologie besuchen Sie die ausführliche Rezension: «Private Password Breach Checking: A New Algorithm for Secure Password Validation» (https://passwork.pro/blog/private-password-breach-checking/).Weitere Informationen zu den Passwortmanagement-Lösungen von Passwork finden Sie unter passwork.pro.Medienkontakt:Gleb SmiriaginTelefon: +381 621 478 605E-Mail: g.smiryagin@passwork.proLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2731659/Passwork_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/passwork-revolutioniert-die-erkennung-von-passwortverletzungen-mit-herausragender-datenschutz-und-geschwindigkeit-302505787.htmlOriginal-Content von: Passwork, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180361/6077594