Für den DAX ging es am vierten Verlusttag in Folge um weitere 0,4% auf einen Schlussstand bei 24.060 Punkten zurück. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am vergangenen Donnerstag auf das neue Rekordhoch bei 24.639 gestiegen war, drehte das Aktienbarometer im Anschluss nach unten ab. Dabei fielen die Notierungen zwischenzeitlich unter die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...