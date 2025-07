Zürich (www.anleihencheck.de) - Zwar erlebten wir ein ereignisreiches 2. Quartal 2025 in Bezug auf den Handelskrieg und geopolitische Risiken, so Daniel Björk, Senior Portfoliomanager von Swisscanto LUX Fixed Income-Fonds.Diese Ereignisse hätten aber kaum Spuren mit Blick auf die Entwicklung der Finanzanlagen gezeigt. Die US-Aktienmärkte, namentlich der S&P 500, hätten ein starkes Quartal mit einem Plus von 10,6% verzeichnet, während sich europäische Aktien (EURO STOXX 50) mit einem Anstieg von 1,1% moderater entwickelt hätten. Die Renditen von Staatsanleihen hätten sich im Quartalsverlauf uneinheitlich gezeigt. So sei die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen um 3 Basispunkte (Bp) gestiegen, während die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen um 13 Bp zurückgegangen sei. ...

