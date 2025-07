Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Verbraucherpreise in den USA sind im Juni um 0,3 % gestiegen, zum Vorjahresmonat ergibt sich ein Plus von 2,7 %, so die Analysten der Helaba.Die Kerninflation habe sich auf 2,9 % erhöht. Die Zahlen würden vermuten lassen, dass sich die höheren Zölle allmählich auf die Verbraucherpreisebene durchschlagen würden. Deutliche Effekte seien bislang aber nicht sichtbar. Heute stünden die Erzeugerpreise auf dem Programm, die nach der rückläufigen Entwicklung zu Anfang des Jahres ebenfalls leicht zugelegt haben dürften. Vor diesem Hintergrund stehe die US-Notenbank nicht unter Druck, die Zinsen schnell zu senken. Ohnehin habe es laut dem Protokoll der letzten FOMC-Sitzung nur wenige Notenbanker gegeben, die offen für eine Zinssenkung schon in diesem Monat seien - und dies auch nur, sollte es die Datenlage erlauben. In diesem Zusammenhang sei auf den heute anstehenden Konjunkturbericht der Notenbank verwiesen. Das sogenannte Beige Book werde immer zwei Wochen vor der nächsten FOMC-Sitzung veröffentlicht und gelte als Grundlage für die geldpolitische Entscheidung. ...

