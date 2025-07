London (www.fondscheck.de) - HANetf hat die Marke von 8 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen (Assets under Management, AuM) überschritten, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit hat HANetf sein AuM innerhalb der letzten zwölf Monate verdoppelt - von 4 auf über 8 Milliarden US-Dollar. Allein seit Beginn des Jahres hat das Unternehmen Nettozuflüsse in Höhe von rund 2 Milliarden US-Dollar verzeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...