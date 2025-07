Toyota hat in Deutschland die Auftragsbücher für den überarbeiteten bZ4X geöffnet: Das Elektro-SUV im D-Segment ist ab sofort ab 42.990 Euro bestellbar und rollt in der zweiten Jahreshälfte 2025 zu den deutschen Händlern. Aufpoliert haben die Entwickler das Modell vor allem bei der Technik. Mit dem bZ4X hatte sich der Hybrid- und Brennstoffzellen-Pionier Toyota im Jahr 2022 in das Feld der Batterie-elektrischen Antriebe vorgewagt. Nach einer Modellpflege ...

