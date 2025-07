Berlin (ots) -Heute vor genau 60 Jahren wurde der Grundstein für den ACE Auto Club Europa gelegt. Aus der Idee eines solidarischen Automobilclubs ist ein starker Mobilitätsbegleiter für rund 600.000 Mitglieder und ihre Familien geworden. Zum runden Jubiläum setzt der ACE ein besonderes Zeichen und ruft heute erstmals den "Tag der Pannenhilfe" aus. Dieser Tag soll künftig ein Anlass sein, innezuhalten und all jenen zu danken, die jeden Tag bei Panne und Unfall helfen. Damit sorgen sie dafür, dass sich die Menschen auch dann im Straßenverkehr in guten Händen wissen, wenn nichts wie geplant läuft.Ohne Notruf und Pannendienst läuft nichtsMit dem "Tag der Pannenhilfe" würdigt der ACE insbesondere alle Pannenhelferinnen und Pannenhelfer sowie Notrufteams. Ohne ihr Engagement und ihre Einsatzbereitschaft läuft nichts: Sie sind das Rückgrat einer zuverlässigen Hilfe im Ernstfall. Der ACE stützt sich bei der Unfall- und Pannenhilfe auf seine rund 450 Partnerbetriebe mit über 2.900 Einsatzfahrzeugen in Deutschland sowie Kooperationspartner in jedem europäischen Land und darüber hinaus. Jahr für Jahr koordiniert der ACE über 100.000 Einsätze - ermöglicht durch den ACE-Euro-Notruf, bei dem rund um die Uhr mehrsprachige Notrufprofis die Situation rasch einschätzen und Hilfe auf den Weg bringen.Die Unfall- und Pannenhilfe des ACE hat sich stetig weiterentwickelt und dabei immer die aktuellen Mobilitätsbedürfnisse der Mitglieder im Blick behalten: Schon seit 2018 profitieren auch Radfahrende von der europaweiten Unfall- und Pannenhilfe, und seit diesem Jahr gehört der Transport leergefahrener Elektrofahrzeuge zur nächsten Ladesäule zum Standardangebot in jedem ACE-Tarif.60 Jahre Hilfe, die ankommt"Heute feiern wir: 60 Jahre ACE - das bedeutet 60 Jahre Solidarität und Verlässlichkeit. Werte, die auch in Zukunft tragen", sagt Sven-Peter Rudolph, Vorsitzender des ACE. "Mobilität braucht mehr als Fahrzeuge und Infrastruktur - sie braucht Menschen, die sich kümmern. Menschen, die Verantwortung übernehmen, wenn andere Hilfe brauchen. Diesen Einsatz möchten wir heute würdigen. Der 'Tag der Pannenhilfe' ist unser Dank an alle, die Tag für Tag dafür einstehen, dass andere sicher ans Ziel kommen, auch wenn es mal unterwegs nicht nach Plan läuft."Pressekontakt:ACE PressestelleTel.: 030 278 725-15E-Mail: presse@ace.deLinkedIn: linkedin.com/company/ace-auto-club-europa-e-v-Original-Content von: ACE Auto Club Europa e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59243/6077641