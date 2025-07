Mainz (ots) -Endlich Urlaub: Aber wohin reisen, damit die schönste Zeit des Jahres erschwinglich bleibt? Und wie lässt sich der Urlaub noch dazu nachhaltig gestalten? Der "plan b"-Zweiteiler "Bewusst unterwegs" zeigt, wie beides funktioniert und gibt hilfreiche Tipps. Beide Teile sind ab Dienstag, 22. Juli 2025, 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal abrufbar. Teil 1 "Bewusst unterwegs - Reisen mit kleinem Budget" ist am Samstag, 26. Juli 2025, um 17.35 Uhr, im ZDF zu sehen. Teil 2 "Bewusst unterwegs â€' Nachhaltiger in den Urlaub" wird am Samstag, 2. August 2025, um 17.35 Uhr, im ZDF ausgestrahlt.Günstig reisen ist gar nicht mal so schwer, zeigt der Film von Autorin Jasmin Cilesiz Linhart. "Bushcrafting"-Kurse zum Beispiel bieten Abenteuerurlaub für die ganze Familie. "plan b" begleitet eine Familie, die unter Anleitung eines Trainers lernt, Feuer zu machen, sich in der Wildnis zu orientieren und ein Nachtlager mit Planen und Sibirischem Einhandknoten zu errichten. Günstig urlauben geht auch in Freiwilligenprogrammen: Wer an Umweltschutzprojekten mitwirkt, kann gleichzeitig mehrere Wochen Ferien im Ausland machen. Sparsam reisen lässt es sich außerdem, wenn man den Trends voraus ist. Die Devise lautet: Traumorte finden, bevor sie überlaufen und teuer sind. Im "plan b"-Film verraten zwei Reiseblogger ihre Geheimtipps. (Teil 1: "Bewusst unterwegs: Reisen mit kleinem Budget")Wer nachhaltig reisen möchte, der kann dem Motto "Sanfter Tourismus" folgen. Kostenloser Nahverkehr, umweltfreundliche Unterkünfte oder lebendiger Naturschutz gehören dazu. Viele Gemeinden und Tourismusverbände haben solche Angebote in ihrem Programm. Zum nachhaltigen Urlaub zählt auch das Campen. Zwar verursacht die Anreise Emissionen, doch Übernachtungen im Zelt oder Wohnwagen sind deutlich umweltfreundlicher als Hotelaufenthalte und Flugreisen. Der "plan b"-Film von Laura Wiegand informiert über das Label "ECOCAMPING", das Nachhaltigkeit im Urlaub garantiert. (Teil 2: "Bewusst unterwegs â€' Nachhaltiger in den Urlaub")Die Sendungen werden mit Untertiteln und Deutscher Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zur Sendung erreichen Sie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de sowie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/planb) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unterâ€\u00afpressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Hier finden Sie die Pressemappe: Bewusst unterwegs: ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/bewusst-unterwegs).- Hier finden Sie plan b bei YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLB7_f-JvetLMYEhampKoznC1TnUJ10gKB).- ZDF-Streaming: plan b (https://www.zdf.de/plan-b-168) und plan b â€' Konstruktiver Journalismus (https://www.zdf.de/dokus/plan-b-104)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6077654