MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs hat nach einem enttäuschenden zweiten Quartal seine Jahresziele für 2025 gekappt. Die Nachfrage sei unter anderem aufgrund des Zollstreits mit den USA weiter zurückhaltend, teilte der MDax-Konzern am Dienstagabend überraschend in Mannheim mit. Zudem dürfte die Konjunktur auch in der zweiten Jahreshälfte schwach bleiben. An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an. Die Aktie brach am Mittwoch im frühen Handel um mehr als 15 Prozent ein. Zuletzt waren sie mit einem Minus von noch rund 13,5 Prozent auf 40,90 Euro abgeschlagenes Schlusslicht im MDax .

Für das Gesamtjahr 2025 rechnet das Fuchs-Management nun mit einem Umsatz und Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf Vorjahresniveau. Bisher hatten die Mannheimer ein Umsatzplus auf rund 3,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,5) und einen Zuwachs beim operativen Ergebnis auf rund 460 Millionen Euro (Vorjahr: 434) im Visier. Am Markt wurden laut Unternehmen im Schnitt zuletzt Erlöse von 3,66 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 459 Millionen Euro erwartet.

Mit seinem vorsichtigeren Ausblick auf das laufende Jahr folgt Fuchs anderen aus der Branche. So stutzten BASF, der inzwischen mehrheitlich dem Ölkonzern Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gehörende Kunststoffkonzern Covestro sowie der Chemikalienhändler Brenntag bereits am Freitag wegen einer anhaltenden Nachfrageschwäche ihre Jahresziele. Die im Dax notierten Ludwigshafener von BASF führten dies vor allem auf die Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump und die daraus resultierenden Unsicherheiten am Markt zurück.

Im ersten Halbjahr konnte Fuchs zwar seinen Umsatz laut vorläufigen Zahlen im Jahresvergleich zwar um gut zwei Prozent auf 1,8 Milliarden Euro erhöhen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern schrumpfte aber um gut vier Prozent auf 209 Millionen Euro. Der entsprechende Wert für das zweite Quartal habe dabei mit 101 Millionen deutlich unter den Erwartungen der Analysten gelegen, hieß es weiter. Das Unternehmen will am 31. Juli die detaillierten Zahlen für das erste Halbjahr vorlegen.

Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies zeigte sich in einer ersten Reaktion enttäuscht mit Blick auf die aktuellen Geschäftszahlen von Fuchs - vor allem nach den jüngsten Aufträgen. Längerfristig blickt er allerdings weiter positiv auf den Konzern und verweist auf die mittelfristigen Perspektiven sowie eine erwartet solide Erwirtschaftung von Barmitteln angesichts begrenzter Investitionsnotwendigkeiten in den kommenden Jahren.

Für den Mannheimer Schmierstoffhersteller, der rund 6.800 Mitarbeiter beschäftigt, ist vor allem die Auto- und Nutzfahrzeugindustrie wichtig. Fuchs macht rund 30 Prozent des Umsatzes mit diesen Bereichen. Der Umbruch vom Verbrennungsmotor hin zum Elektromotor führt deshalb auch bei Fuchs zu Veränderungen. Daneben hat der Konzern auch Kunden aus Bereichen wie Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau, Luft- und Raumfahrt sowie Land- und Forstwirtschaft./mne/jha/men/stk