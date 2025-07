© Foto: Jonathan Brady/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk

Der iPhone-Bauer verpflichtet sich, 500 Millionen US-Dollar in den Kauf recycelter Magneten aus seltenen Erden zu investieren. Die Aktie des neuen Partners MP Materials platzt aus allen Nähten.Kein iPhone, kein iPad und auch kein Macbook kommt ohne sie aus. Und obwohl seltene Erden nicht besonders selten sind, ist ihre Gewinnung kompliziert und aufwändig. Tech-Riese Apple will bei den kritischen Rohstoffen kein Risiko eingehen und sichert sich einen langfristigen Deal mit MP Materials, dem führenden Produzenten in der westlichen Hemisphäre. Für die bis vor kurzem kaum bekannte Aktie von MP Materials geht der Höhenflug nach der Vereinbarung mit einem der weltgrößten Konzerne weiter. Am …