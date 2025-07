Verhaltener Handelsauftakt - Inflationsdaten und Tech-Werte im Fokus

Ein verhaltener Start für den deutschen Leitindex: Der DAX beginnt den Mittwoch unentschlossen. Auch die US-Indikationen deuten auf einen zögernden Handelsauftakt hin. Die Nervosität an den Märkten ist spürbar - Anleger blicken mit wachsender Skepsis auf anstehende Inflationsdaten und die laufende Berichtssaison. Während sich die Stimmung an den Börsen eintrübt, sorgen einzelne Unternehmensmeldungen für kräftige Ausschläge bei ausgewählten Titeln.

Makroökonomischer Überblick

Frische Inflationsdaten aus Großbritannien haben am Morgen für erste Impulse gesorgt: Die Teuerungsrate lag im Juni mit 3,6 % über den Erwartungen - ein Signal, das die Zinsspekulationen auf der Insel neu entfacht. In den USA richtet sich der Blick nun auf den Erzeugerpreisindex (PPI) für Juni. Die Prognosen gehen von einem leichten Anstieg aus, was die Debatte um den geldpolitischen Kurs der Fed weiter anheizen dürfte. Die Daten könnten entscheidend sein für die Richtung der Märkte in der zweiten Wochenhälfte.

Aktien im Fokus

ASML: Der niederländische Chipausrüster hat mit seinen Zahlen für das zweite Quartal ein Ausrufezeichen gesetzt. Vorbörslich zeigt sich die Aktie deutlich fester. Besonders das Neugeschäft überraschte: Mit 5,54 Milliarden Euro an Neuaufträgen übertraf ASML die Erwartungen deutlich. Der Umsatz stieg um über 23 % auf 7,69 Milliarden Euro, der Gewinn kletterte auf 2,29 Milliarden Euro. Trotz dieser starken Zahlen dämpfte das Management die Erwartungen für 2026 - geopolitische Spannungen und neue Zölle belasten die Planungssicherheit. Dennoch bleibt der KI-Boom ein Hoffnungsträger für das Unternehmen.

Renault: Ganz anders das Bild beim französischen Autobauer. Eine Gewinnwarnung hat die Aktie im frühen Handel stark unter Druck gesetzt. Renault rechnet mit einem deutlich schwächeren zweiten Halbjahr - ein Rückschlag, der auch auf andere Werte im Automobilsektor ausstrahlt. Die Nachricht trifft den Markt in einer Phase, in der die Branche ohnehin mit strukturellen Herausforderungen kämpft.

