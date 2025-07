Baden-Baden (ots) -Was für ein Volltreffer! Eine exklusive WM-Auktion rund um Fußball-Legende Joachim "Jogi" Löw erzielte satte 17.000 Euro für den guten Zweck!Versteigert wurde ein echtes Fan-Traum-Paket: Ein Weltpokal mit Jogis Autogramm und ein signiertes DFB-Trikot, aus dem legendären WM-Sommer 2014. Die Bieter rissen sich um die Sammlerstücke! Am Ende erhielt eine leidenschaftliche Fußball-Liebhaberin aus den USA den Zuschlag!Mit diesem Erlös unterstützt United Charity (http://www.unitedcharity.de/) die Stiftung Stars4Kids (https://www.stars4kids.org/), die sich mit Projekten für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt - mit dem Ziel, Perspektiven zu schaffen, soziale Teilhabe zu fördern und Zukunft zu ermöglichen.Aktuell bietet United Charity rund 200 weitere spannende Auktionen an, durch die diverse gemeinnützige Organisationen unterstützt werden.Über United CharityUnited Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 17 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützt, vorwiegend Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/6077741