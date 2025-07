Bonn/Dortmund (ots) -Die AFC Personalberatung GmbH übernimmt die Dortmunder Panke Personalconsulting GmbH und führt damit das Lebenswerk von Jürgen Panke fort.1979 gegründet, hat sich die Panke Personalconsulting besonders im filialisierten Einzelhandel einen Namen gemacht. Die AFC Personalberatung, unter der Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters Dirk Bestek, zählt im Verbund der AFC Consulting Group AG zu den führenden Spezialisten für die Besetzung von Managementpositionen und Interim-Management entlang der Wertschöpfungskette in Agrarwirtschaft und FMCG.Jürgen Panke wird dem Unternehmen noch für eine Übergangszeit beratend zur Seite stehen, bevor er sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Das Team bleibt jedoch erhalten und so bleiben Ansprechpartner und Prozesse verlässlich bestehen.Die AFC Consulting Group AG bietet Beratungsleistungen in den Branchen Agrar, Ernährung und Konsumgüter sowie angrenzenden Segmenten mit den Schwerpunkten Strategie, Risiko- und Krisenmanagement, Kommunikation und Personalberatung.Pressekontakt:Sybille ZornAFC Consulting Group AGTel. 0228-9857912sybille.zorn@afc.netOriginal-Content von: AFC Consulting Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7720/6077748