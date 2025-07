Ludwigshafen (ots) -Wenn sich der Körper während der Pubertät verändert, tauchen bei Mädchen viele Fragen und Unsicherheiten auf. Die Mädchensprechstunde M1 ergänzt die Jugenduntersuchung J1 sinnvoll - mit einem offenen, vertrauensvollen Gespräch bei einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt. Die Mädchen bestimmen selbst, worüber sie sprechen wollen.Ob Zyklus, Körperveränderungen, Sexualität, Verhütung oder Impfung: In der M1 ist Raum für alle Fragen. Auch individuelle Themen, die die Mädchen beschäftigen, können hier besprochen werden.Vertrauensvolles Gespräch bei Frauenärztin oder FrauenarztGrundlage des Gesprächs ist ein speziell entwickelter Fragebogen, der der Ärztin oder dem Arzt hilft, die Bedürfnisse der Jugendlichen besser zu verstehen.Wichtig: Eine Untersuchung auf dem gynäkologischen Stuhl gehört nicht zur M1, die Mädchen können sich diesen aber zeigen und erklären lassen. Ob andere körperliche Untersuchungen im Rahmen der M1 stattfinden sollen, entscheiden die Mädchen selbst.Die BKK Pfalz bietet diese besondere Unterstützung gemeinsam mit anderen Betriebskrankenkassen und dem Berufsverband der Frauenärzte an. "Wir finden es wichtig, dass junge Frauen selbstbewusste Entscheidungen über ihre Gesundheit treffen können. Deshalb begleiten wir sie auf diesem Weg. Die fundierten Informationen in der M1 sind dafür genau die richtige Basis", sagt Martina Stamm, Leiterin der Unternehmenskommunikation der BKK Pfalz.Die M1 ist kostenfrei bei teilnehmenden Gynäkologinnen und Gynäkologen nutzbar - für weibliche Versicherte der BKK Pfalz zwischen 12 und 17 Jahren. Voraussetzung ist eine unterschriebene Teilnahmeerklärung der Patientin und einer erziehungsberechtigten Person.Weiter Infos finden Sie hier (https://www.bkkpfalz.de/leistungen/familie/kindergesundheit/maedchen-sprechstunde-m1)Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Rund 380 Mitarbeiter betreuen circa 150.000 Versicherte. Als freundliche Familienkasse setzen wir bei unseren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und bauen unsere digitalen Angebote für unsere Versicherten kontinuierlich aus. Klimaschutz heißt für uns auch Gesundheitsvorsorge. Deshalb gestalten wir nicht nur unsere Arbeitsabläufe nachhaltiger, sondern begegnen den Auswirkungen des Klimawandels auch mit einem verstärkten Engagement im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung. Weitere Infos: www.bkkpfalz.dePressekontakt:Martina Stamm, Leiterin Unternehmenskommunikation undPressesprecherin, mstamm@bkkpfalz.de, Tel: 0621-68559120Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103470/6077764