© Foto: Stringer - HPIC

Trotz einer beeindruckenden Gewinnprognose stürzt Pop Mart an der Börse ab. Ist der Hype um Labubu und Co. schon vorbei?Die Aktien des chinesischen Spielwarenherstellers Pop Mart International geraten am Mittwoch kräftig unter Druck. Trotz einer optimistischen Gewinnprognose für das erste Halbjahr 2025 verlieren die Papiere an der Hongkong-Börse mehr als 4 Prozent an Wert. Damit beendete die Aktie den Handel in Hongkong bei 252,60 HKD. Das Unternehmen, das weltweit mit seinen "Blind Box"-Figuren rund um den beliebten Charakter Labubu für Aufsehen sorgt, hatte in einer Mitteilung an die Börse am Dienstagabend einen beeindruckenden Ausblick vorgelegt: Mindestens 350 Prozent Gewinnwachstum und …