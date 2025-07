Frankfurt (ots) -Die aktuelle Reichweitenausweisung ma 2025 Audio II belegt einmal mehr die hohe Marktdurchdringung von Audio. So hat sich die Tagesreichweite von Radio nochmals um 2,1 Prozent verbessert. Und trotz der unverändert hohen Medienfragmentierung ist auch die Verweildauer auf deutlich über 4 Stunden am Tag angestiegen. Ein hoher und seit 15 Jahren stabiler Wert, der die ungebrochene Relevanz und Beliebtheit der Gattung Audio im Hörer- und Nutzermarkt unterstreicht.Eine starke Performance bei der aktuellen ma Audio (gegenüber der ma 2024 Audio II Update) zeigen auch die Deutschland-Kombis der ARD MEDIA. Mit einer Tagesreichweite von 26,431 Mio Hörern (Zielgruppe Gesamt) konnte die ARD MEDIA Deutschland-Kombi ihr Ergebnis von 2024 nochmals um knapp 2 Prozent verbessern; bedeutende Zuwächse auch für die ARD MEDIA Deutschland-Kombi 14-49, die ihre Reichweite um 3,6 Prozent auf 19,129 Mio. Hörer ausbauen konnte, ebenso die ARD MEDIA Deutschland-Kombi Young (+5,1Prozent). Für die ARD MEDIA Deutschland-Kombi Entscheider bedeuten die jetzt 13,336 Mio. Hörer ebenfalls einen Reichweitenzuwachs um 1,4 Prozent - in der Zielgruppe 14-49 sogar um 5,4 Prozent."Die Ergebnisse der Mediaanalyse zeigen die Faszination Audio, das neben TV zu den großen Reichweitenmedien zählt. Dabei unterstreicht unser Public-Private-Portfolio mit den großen Marken die Qualität und Breite des Angebotes und bestätigt mit der erfolgreichen Perfomance auch die hohe Relevanz im Hörer- und Werbemarkt", sagt Ralf Hape, CEO ARD MEDIA.Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in seinem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Geschäftsbereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.Pressekontakt:Norbert RüdellLeitung Unternehmenskommunikation und MedienpolitikARD MEDIA GmbHBertramstraße 860320 Frankfurt am MainMail: norbert.ruedell@ard-media.deTel.: 069/15424-218Original-Content von: ARD MEDIA GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21689/6077809