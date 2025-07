DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die von US-Präsident Donald Trump angedrohten US-Zölle von 30 Prozent auf Importe aus der EU würden Deutschlands Konjunkturerholung nach Einschätzung des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) belasten, aber nicht abwürgen.

Im Juni - also noch vor der Zollandrohung - hatten die IMK-Experten der Hans-Böckler-Stiftung prognostiziert, dass Deutschlands Wirtschaftsleistung in diesem Jahr wohl um 0,2 Prozent und 2026 um 1,5 Prozent wachsen wird.

Sollten die neuen US-Zölle tatsächlich zum 1. August greifen, so wäre 2025 eine Stagnation und 2026 ein Plus von 1,2 Prozent zu erwarten, schätzen die Fachleute. Etwa zehn Prozent der deutschen Exporte gehen in die USA./wdw/DP/jha