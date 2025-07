Die Coinbase-Aktie hat in den vergangenen Wochen vor allem durch den politischen Rückenwind in den USA profitieren können. Allerdings bleibt dieser nun überraschend aus. Kann das zu einer Korrektur bei den Papieren führen? Negative Meldungen aus den USA Die USA sollen das Kryptozentrum der Welt werden, so jedenfalls der Plan von Donald Trump. Zu diesem Zweck versucht der Präsident, die Branche massiv zu deregulieren und Gesetzentwürfe durch die Parlamente ...

Den vollständigen Artikel lesen ...