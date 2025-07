Noch im Juli dürfen Interessierte Apples neue Betriebssysteme ausprobieren. Das Problem: Einen Termin hat der iPhone-Hersteller nicht genannt. Ein bekannter Experte will nun erfahren haben, wann es endlich so weit sein könnte mit den Public Betas von iOS 26, macOS 26 & Co. Wer Lust hat, Apples brandneue Betriebssysteme als Beta zu testen, muss sich weiter gedulden. Apple hat zwar immer noch keinen Termin genannt, doch ein bekannter Experte, der Bloomberg-Journalist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...