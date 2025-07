SÜSS MicroTec wird am 8. August die Ergebnisse für das 2. Quartal vorlegen. Der Auftragseingang dürfte mit EUR 90 Mio. ± 10 Mio. im Vergleich zum Vorquartal weitgehend unverändert bleiben, was auf die saisonale Dynamik und die begrenzten Buchungen neuer UV-Scanner zurückzuführen ist (die Kapazitäten sind bis zum GJ25 ausverkauft). Wir prognostizieren einen Umsatz von EUR 123-127 Mio., was auf eine stabile Umsetzung des Auftragsbestands in beiden Segmenten zurückzuführen ist. Die Brutto- und EBIT-Margen dürften sich am unteren Ende der GJ25-Prognose (39-41% und 15-17%) bewegen, was auf einen ungünstigen Mix, historisch höhere Betriebsausgaben in Q2 und laufende Investitionen zurückzuführen ist. Aufgrund der Marktdynamik im bisherigen Jahresverlauf halten wir es für wahrscheinlicher, dass SÜSS die Mitte der Umsatzprognose für das GJ25 erreichen wird, während wir unsere Margenannahmen weiterhin konservativ positionieren. Dennoch bleibt das Risiko-Ertrags-Verhältnis überzeugend. Wir bekräftigen unser BUY-Rating und unser Kursziel von 68,40 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suss-microtec-se





© 2025 AlsterResearch