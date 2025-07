JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt angehoben und die ?Overweight?-Einstufung bestätigt. Analyst David Perry sieht das Unternehmen für den deutschen Aufrüstungsmarkt hervorragend positioniert, insbesondere in den Bereichen gepanzerte Fahrzeuge und Luftverteidigung. Die US-Bank JPMorgan hat ihre Bewertung für den deutschen Rüstungskonzern Hensoldt überarbeitet und das Kursziel von 110 auf 120 Euro erhöht. Analyst David Perry bestätigte zudem die "Overweight"-Einstufung der Aktie. In seiner am Mittwoch veröffentlichten ...

