Seit dem Stimmungstief im April hellt sich die Laune unter institutionellen Investoren weiter auf - laut aktueller Juli-Umfrage der Bank of America nun schon den dritten Monat in Folge. Das Sentiment ist so bullish wie zuletzt im Februar. Die durchschnittliche Cashquote fiel erneut von 4,2 auf 3,9%. Zugleich erwarten 86% der Befragten (Vormonat: 82%) in den kommenden zwölf Monaten eine weiche oder gar keine Landung der Wirtschaft. Die globale Konjunktur bliebe damit auf Wachstumskurs. Nur noch 9% (zuvor 13%) halten eine Rezession für wahrscheinlich. Q2-Berichtssaison und Zinsenerwartungen Mit Blick auf die beginnende Q2-Bilanzsaison in den USA rechnen 42% der Befragten mit positiven Überraschungen beim Gewinnwachstum (EPS). Für die Zinssitzung der US-Notenbank am 30. Juli erwarten 88%, dass die ...

