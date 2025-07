Wien (www.fondscheck.de) - Die unabhängige Privatbank M.M. Warburg & CO bringt einen neuen Themenfonds an den Markt: Der European Defence Equity Fund (ISIN DE000A40X8V3/ WKN A40X8V) ermöglicht es Anlegern, in europäische Unternehmen aus der Verteidigungsindustrie sowie in verwandte Sektoren wie Logistik und Infrastruktur zu investieren, so die Experten von "FONDS professionell". ...

