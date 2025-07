Der auf mischgenutzte Industrie und Gewerbeparks spezialisierte Investor Sirius Real Estate Ltd. hat den Hansepark Lübeck von der Sicore Real Assets GmbH (vormals Hansainvest Real Assets) erworben Der Gewerbepark in der Roggenhorster Straße 9-9c und Reepschlägerstraße 10-10c in 23556 Lübeck befindet sich in strategisch bester Lage direkt an der A1 und wurde exklusiv durch Avison ...

