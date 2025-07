München (ots) -Tanken hat sich im Vergleich zur vergangenen Woche wieder verbilligt, insbesondere Benzin ist spürbar günstiger. Auch bei Diesel ist ein Rückgang zu verzeichnen, jedoch nicht in dem Ausmaß, der angemessen wäre - insbesondere, wenn man die unterschiedliche Besteuerung berücksichtigt. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,669 Euro, das sind 1,8 Cent weniger als vor Wochenfrist. Der Dieselpreis ist um 1,1 Cent gesunken und liegt bei 1,617 Euro.Laut ADAC hinkt der Rückgang des Dieselpreises den Erwartungen hinterher. Mittlerweile beträgt die Preisdifferenz je Liter zwischen Super E10 und Diesel nur noch 5,2 Cent, ein für die Sommermonate ungewöhnlich niedriger Wert. Die Mineralölsteuer auf den Liter Diesel ist rund 20 Cent niedriger. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie sehr Diesel aktuell überteuert ist.Begünstigt wurde der Preisrückgang beider Kraftstoffsorten durch den etwas niedrigeren Rohölpreis. Ein Barrel der Sorte Brent kostet derzeit rund 69 US-Dollar, in der Vorwoche lag der Preis noch bei 70 US-Dollar.Vor dem Start in den Sommerurlaub sollten die Autofahrerinnen und Autofahrer nicht erst am Morgen zur Tankstelle fahren, sondern bereits am Vorabend vor der Reise. Der Grund: Abends sind Benzin und Diesel im Vergleich zu den Morgenstunden im Schnitt rund 13 Cent je Liter günstiger. Unterwegs sollte man zum Tanken von den Autobahnen abfahren. Abseits der Autobahn ist Tanken in der Regel mehr als 40 Cent billiger als an einer Autobahntankstelle.Über die Spritpreis-App "ADAC Drive" lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen - dies kann zur gezielten Suche der günstigsten Tankstelle in der Nähe genutzt werden. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6077894