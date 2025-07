EQS-News: Maffei GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Maffei GmbH & Co. KGaA: Beteiligung terraplan GmbH erwirbt Anteile an weiterem Reiseveranstalter und gewinnt neuen Investor



16.07.2025 / 13:12 CET/CEST

Im Zuge einer Nachfolgeregelung hat die terraplan GmbH in einem ersten Schritt 35% der tourmare Reisen GmbH & Co. KG in Hannover, einem der führenden Tauchreiseveranstalter in Deutschland, erworben. Geplant ist eine weitere Aufstockung der Anteile. Dazu Holger Stollenwerk, Geschäftsführer der terraplan GmbH: "Mit tourmare gewinnen wir eine hervorragende Ergänzung zu unserer Tochter Meine Welt Reisen. Terraplan wird künftig tourmare auf seinem Weg zu einer weiteren Digitalisierung eng begleiten. Besonders gut zu terraplan passt auch 'tourmare Greenline' mit seinen nachhaltigen Reisen, auf die wir auch zukünftig einen Schwerpunkt legen."

Zusätzlich hat die terraplan GmbH mit Hardy Hezel, dem Mitgründer der wayers GmbH, einen weiteren namhaften Akteur aus der Touristikbranche gewinnen können, der sich im Zuge einer Kapitalerhöhung zunächst mit gut 7% an terraplan beteiligt. Dr. Frank Mair, Geschäftsführer der terraplan GmbH, freut sich über diese fachliche Verstärkung: "Mit Hardy Hezel stößt ein echter Touristikprofi zu terraplan, der uns künftig hervorragend unterstützen kann."

Nach der Kapitalerhöhung beträgt der Anteil von Maffei & Co. an der terraplan GmbH gut 32%.



Über Maffei & Co.

Maffei & Co. ist eine börsengelistete Investmentholding mit Impact-Investments, die aktiv entwickelt und über die 100%-Tochter Maffei & Co. Holding GmbH gehalten werden.

Aktuelle Beteiligungen sind die 2019 erworbene Beteiligung (indirekt 50,5%) an der Park Your Truck GmbH, Dessau-Roßlau, der europäischen Marktführerin für die Organisation von LKW-Verkehr. Die 2022 gegründete terraplan GmbH (rund 32%) bündelt Beteiligungen im Bereich Touristik & Freizeit. Hierzu zählt u.a. eine Mehrheit an der Meine Welt Reisen GmbH, Leipzig. 2025 ist der Relaunch der 2024 erworbenen Marke Hakisa® geplant, die Payment-, Loyalty- und Communitylösungen umfasst.

Daneben unterstützen die strategischen Beteiligungen m.partners GmbH (Managementberatung), Communicatio GmbH (Technologie) sowie Maffei Ventures GmbH nicht nur die gruppeneigenen Unternehmen, sondern auch Dritte.



Kontakt:

Andreas Buchner

Maffei GmbH & Co. KGaA

E-Mail: mail@maffei.de

www.maffei.de



