Frankfurt (ots) -Großer Erfolg für die Popwellen des ARD-Senderverbundes: Mit 13,922 Millionen Hörerinnen und Hörern erreichen sie werktäglich jeden Fünften in Deutschland (ma 2025 Audio I: 13,438 Mio.).Das zeigen die heute veröffentlichten Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse, die ma 2025 Audio II. Sie untersucht die Nutzung von Radio sowie Online-Audio zwischen Herbst 2024 und Frühjahr 2025.Auch die Infoprogramme der ARD sind beim Radiopublikum insgesamt stärker gefragt. 5,888 Millionen Menschen schalten sie täglich von Montag bis Freitag ein, das entspricht 8,3 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren (ma 2025 Audio I: 7,9 Prozent).Jan Weyrauch, Vorsitzender der ARD Audioprogrammkonferenz: "Das ist wieder ein super ma-Ergebnis! Ich freue mich besonders über die gestiegene Beliebtheit der Pop- und Infowellen. Hörerinnen und Hörer lassen sich gerne von uns durch den Tag begleiten und vertrauen unseren Informationen. Unsere Radioprogramme punkten mit Nähe und Regionalität, also genau mit dem, was die ARD im Kern ausmacht. Um alle Menschen zu erreichen, sind wir sowohl im klassischen Radio als auch im Stream der ARD Audiothek zu hören."Radiomarkt insgesamt leicht im PlusLeichte Zugewinne gibt es laut ma 2025 Audio II beim gesamten Hörfunkangebot des ARD-Senderverbundes. Mit 35,341 Millionen Hörerinnen und Hörern bleiben sie in der Gunst der Menschen in Deutschland ganz vorn (ma 2025 Audio I: 34,654 Mio.). Damit schaltet weiterhin etwa jeder Zweite täglich (Mo-Fr) mindestens ein öffentlich-rechtliches Radioprogramm ein.Die gesamte Radionutzung steigt laut der Analyse ebenfalls leicht an. Demnach hören 53,160 Millionen Menschen täglich (Mo-Fr) Radio (ma 2025 Audio I: 52,408 Mio.). Das entspricht einem Anteil von 74,9 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren.Ein Plus ermittelt die Erhebung auch bei Podcasts. Aktuell nutzt jeder Zehnte Podcasts täglich (10,3 Prozent, + 1,1 Prozentpunkte), bei den 14-29-Jährigen sogar jeder Fünfte (19,2 Prozent, + 1,7 Prozentpunkte). Schon mindestens einmal einen Podcast gehört hat knapp die Hälfte der deutschsprachigen Bevölkerung (49,1 Prozent, + 2,7 Prozentpunkte).Zur ma AudioZweimal pro Jahr liefert die ma Audio der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) die Leistungsdaten des Radio- und Audiomarktes für klassische, Online- und konvergente Angebote. Ihre Basis sind drei Studien: die repräsentative Befragung der ma Radio, die technische Messung der ma IP Audio sowie die Online Tagebuch Studie. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren (71,0 Mio.).Die agma ist ein Zusammenschluss von öffentlich-rechtlichen wie privaten Medienanbietern und deren Vermarktern sowie Werbetreibenden und -agenturen.Eine Übersicht über alle Ergebnisse finden Sie hier:https://www.ard.de/die-ard/aufgaben-der-ard/Hoerfunknutzung-100/Pressekontakt:Pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6077936