Erfurt (ots) -Das Schloss Biebrich in Wiesbaden war heute einmal mehr musikalischer Schauplatz für den Drehstart zur 18. Staffel des erfolgreichen Songwriting-Wettbewerbs "Dein Song" (ZDF/KiKA). 13 junge Songwriting-Talente und ein Songwriting-Duo im Alter von zwölf bis 18 Jahren stellten sich mit ihren eigenen Kompositionen in der ersten Casting-Runde vor: Wer kann mit einem ausdrucksstarken Text, einer innovativen Song-Idee und einem originellen Auftritt bei der neu formierten "Dein Song"-Jury punkten? Die 16-teilige Doku-Reihe ist ab Frühjahr 2026 bei KiKA, auf kika.de, im KiKA-Player sowie im Streamingportal des ZDF (https://www.zdf.de/shows/dein-song-108) und in der ZDF-App zu sehen.Die neue dreiköpfige "Dein Song"-Jury setzt frische Impulse in der Beurteilung der Nachwuchskomponist*innen. Johannes Strate, Frontmann der Band "Revolverheld", bringt seine große Songwriting-Erfahrung ein. Aisha Vibes, Sängerin, Produzentin und Genre-Grenzgängerin, ist bekannt für ihre Nähe zur jungen Musik-Community und Singer-Songwriterin Madeline Juno überzeugt durch ihre emotionalen Texte und ihr melodisches Gespür. Begleitet wird die musikalische "Dein Song"-Reise wie schon in der vergangenen Staffel vom Moderations-Duo Luca Hänni und Jeannie Naomi Wagner.Neben der Co-Moderation für die "Dein Song"-Folgen wird Jeannie Naomi Wagner die Community zusätzlich als Hostin auf den offiziellen "Dein Song" TikTok- (https://www.tiktok.com/@deinsong?lang=de-DE) und -Instagram (https://www.instagram.com/deinsong/?hl=de)-Channels begrüßen.Diese Songwriting-Talente präsentieren beim Casting in Wiesbaden ihren Song:- Rina (13) & Aljosa (18) aus Herzogenaurach mit"Without You"- Leander (16) aus Meißen mit "Deeper Than The Sea"- Richard (16) aus Essen mit "Summers Of The Past"- Matilda (14) aus Schwetzingen mit "Dann bist du frei"- Tom (15) aus Dormagen mit "Lovesongs"- Lu (14) aus Lichtenfels mit "Ich bin wer ich bin"- Marvin (17) aus Puschendorf mit "Get Up Now"- Timm (13) aus Gescher mit "Familie ist für mich alles"- Klara Athena (14) aus Erlangen mit "Wasted Time"- Samuel Ethan (12) aus Renningen mit "Come On, I'm Waiting"- Luis (16) aus Eltville-Erbach mit "Irgendwo dazwischen"- Neyla (13) aus Dresden mit "Unconditional"- Lea Lilith (15) aus Hofheim am Taunus mit "Our Song"- Asmina (15) aus Minden mit "Uh Oh (Baby Here We Go Again)"Zehn Kompositionen schaffen es nach erfolgreichem Casting in die nächste Runde, das Songwriting-Camp, das diesmal in Mecklenburg-Vorpommern stattfinden wird. Hier arbeiten die Acts mit der "Dein Song"-Band weiter an ihrer Performance, bevor sie sich ein weiteres Mal vor der Jury beweisen müssen.Die sieben talentiertesten Nachwuchs-Songwriter*innen reisen im Anschluss auf die Baleareninsel Ibiza. Dort treffen sie auf ihre prominenten Musikpat*innen, die den Songs den letzten Schliff geben. Krönender Abschluss der Staffel wird die Live-Finalshow sein, in der die Finalist*innen ihre fertigen Kompositionen erstmals live vor Publikum präsentieren. Am Ende entscheiden die Zuschauer*innen per Telefon- und Onlinevoting, welcher Act über den Titel "Songwriterin oder Songwriter des Jahres" jubeln darf."Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Gordana Großmann und Corinna Loos.Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.de.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbHwww.foolproofed.deAnsprechpartner:Markus HermjohannesTel: +49 178 251 532 8markus@foolproofed.deCharlotte RüterTel.: +49 1573 0958813rueter@foolproofed.deDer Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6077986