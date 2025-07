München (ots) -Provokant, aber treffend. Viele Führungsfrauen verschwinden mit dem ersten Kind. Nur 29% der Führungspositionen in Deutschland sind weiblich besetzt, davon 12% mit Müttern. Es dominiert eine männliche Führungskultur: Kontrolle, Durchsetzungskraft, Klarheit, Analytik. Was fehlt? Vibe-liche Stärken wie Empathie, Vertrauen, Kreativität, Intuition. Gesunde Führung braucht eine Balance aus beiden Qualitäten: Fe&Male-Leadership.Gleichzeitig fehlen bis 2027 rund 728.000 Fachkräfte, während das Potenzial vieler Mütter ungenutzt bleibt - ein wirtschaftlicher Blindspot. Wer mehr Female-Leaders will, braucht Rahmenbedingungen und eine Kultur, in der Vereinbarkeit Wirtschaftsfaktor ist. Homeoffice und flexible Arbeitszeiten reichen nicht. Viele Eltern, besonders Mütter, "funktionieren" im Perfektions-Hamsterrad. Außen stark, innen leer. 70% der berufstätigen Eltern sind überlastet. Burnout ist Realität.Hier setzt Sina Bachmann an.Mutter, Ex-Führungskraft und Vertriebsprofi einer männerdominierten Branche, psychologische Beraterin & Business-Coach, mit einer Erfolgs-Mischung aus Klartext und Feingefühl. Sie stärkt Menschen ganzheitlich, für Selbstführung, Resilienz und gesunde Führungskultur.Ihr Erfolgsmodell: Inside-Out-Leadership meets Vereinbarkeits-ResilienzEmpathische & achtsame Führung- Sina begleitet Führungskräfte zu mehr Selbstreflexion und emotionaler Intelligenz. Wenn auch Männer vibe-liche Qualitäten fördern, entsteht ein Umfeld, in dem Frauen ihre Führungskraft entfalten, ohne Anpassung an männliche Rollenbilder. Ergebnis: motivierte Teams.Vereinbarkeits-Resilienz- Ob Care-Arbeit, Projektchaos oder Erschöpfungsgefühl - Sina coacht raus aus dem Funktionieren, rein in die Kraft. Mit praxisnahen Tools für mentale Entlastung und Energie. Vereinbarkeit braucht keine Selbstzweifel, sondern innere Stärke und Resilienz. Ergebnis: weniger Ausfälle, höhere Bindung, mehr Frauen-Führungs-Mut. Dieses Potenzial ist unverzichtbar.Warum:- +48% Gewinn bei hoher Frauenquote (McKinsey)- +13% Rendite mit mehr Frauen in Führung (Bloomberg)- ROI 9:1 durch Resilienz-Prävention (Deloitte)Mit Sina Bachmann werden Unternehmen Arbeitgebermagnet und Zukunftsvorbild.Jedes Unternehmen erhält einen individuellen Business-Case, der prüft, wie sich Investitionen in Führung und Vereinbarkeits-Resilienz auszahlen. ROI mindestens 2:1.Für Unternehmen, die nicht nur mitreden, sondern vorangehen. Jetzt anfragenPressekontakt:www.sinabachmann.de I direkt@sinabachmann.deOriginal-Content von: Sina Bachmann, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180367/6078009