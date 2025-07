Aktien von Drohnenherstellern erleben momentan einen extremen Hype, so auch die Volatus-Aktie. Lag der Kurs bis Anfang Juni bei 0,10 €, so stieg er danach stetig an. Im Juli explodierte er auf aktuell 0,51 €. Was ist hier zu erwarten? Drohnen sind derzeit gefragt Ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, rücken die Drohnen immer mehr in den Mittelpunkt des militärischen Geschehens. Dies führt dazu, dass das Drohnengeschäft boomt. Viele Staaten rüsten ...

