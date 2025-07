Hamburg (ots) -Die Mieten steigen, der Wohnraum wird knapp - und trotzdem stehen zehntausende Häuser und Wohnungen leer. Was auf den ersten Blick paradox wirkt, hat tiefere Ursachen: komplizierte Eigentümerstrukturen, Sanierungsstau, rechtliche Hürden oder fehlende Anreize blockieren vielerorts die Aktivierung vorhandener Flächen. Das Resultat: ungenutztes Potenzial mitten in der Krise.Solange der politische und bürokratische Rahmen Investoren und Eigentümern kaum Bewegungsspielraum lässt, wird sich daran wenig ändern. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum so viele Immobilien leer stehen und welche Maßnahmen Leerstand verhindern könnten.Ein Paradox der WohnraumpolitikTrotz akuter Wohnungsknappheit in vielen Städten bleiben in Deutschland über eine Million Wohnungen ungenutzt. Diese Diskrepanz verweist auf ein strukturelles Problem: Leerstand ist selten Folge individueller Nachlässigkeit, sondern Ausdruck systemischer Hemmnisse, die eine Nutzung erschweren. Eigentumsverhältnisse, wirtschaftliche Risiken und bürokratische Trägheit stehen einer Reaktivierung häufig entgegen.Die Folge ist ein wohnungspolitischer Stillstand, der sich nicht durch Einzelmaßnahmen beheben lässt. Vielmehr braucht es ein durchdachtes Zusammenspiel aus rechtlichen, wirtschaftlichen und administrativen Reformen.Blockierendes Eigentum und InvestitionshemmnisseIn vielen Fällen verhindern komplizierte Eigentumskonstellationen - etwa Erbengemeinschaften oder zerstrittene Wohnungseigentümer - jede Form von Entscheidungsfindung. Auch das wirtschaftliche Umfeld wirkt abschreckend: Sanierungen sind teuer, während Mietpreisregulierungen und unsichere Förderbedingungen die Rentabilität mindern.Für Eigentümer bedeutet das ein hohes Risiko bei gleichzeitig begrenzter Perspektive auf Rendite. Statt Aktivierung entsteht so Stillstand, selbst in angespannten Wohnungsmärkten.Behördliche Trägheit und spekulativer LeerstandLangwierige Genehmigungsverfahren, überforderte Verwaltungen und unklare Zuständigkeiten bremsen Sanierungen zusätzlich aus. Politische Unsicherheiten im Mietrecht verstärken das Investitionsrisiko weiter. In wirtschaftsstarken Regionen wird Leerstand zudem bewusst aufrechterhalten - etwa aus spekulativen Motiven oder zur steuerlichen Kapitalbindung.Diese Formen des Leerstands sind besonders problematisch, da sie dem Wohnungsmarkt dauerhaft Substanz entziehen, obwohl diese nutzbar wäre.Struktureller Leerstand im ländlichen RaumWährend in Großstädten akuter Wohnungsmangel herrscht, prägt auf dem Land ein gegensätzlicher Zustand das Bild. Demografischer Wandel, fehlende Perspektiven und der Rückzug öffentlicher Infrastruktur machen Investitionen wirtschaftlich unattraktiv. Leerstand wird zur Dauerrealität - begleitet von Verfall und schleichender Entwertung ganzer Ortskerne.Hier reichen wohnungspolitische Maßnahmen allein nicht aus. Notwendig ist eine umfassende Regionalpolitik, die Lebensqualität und Standortattraktivität gezielt stärkt.Gesellschaftliche Kosten des LeerstandsDie Folgen dieser Entwicklung sind vielschichtig. Wirtschaftlich entsteht unproduktive Kapitalbindung; ökologisch führt der zusätzliche Neubau zu vermeidbarem Ressourcenverbrauch. Sozial gesehen trifft die künstliche Wohnraumverknappung insbesondere Haushalte mit geringem Einkommen. Gleichzeitig verlieren ganze Quartiere durch Leerstand an Identität und Aufenthaltsqualität.Leerstand wirkt damit wie ein Verstärker bestehender Ungleichgewichte - im Wohnungswesen wie im gesellschaftlichen Gefüge.Reaktivierung ermöglichen: Ein politischer AuftragEin bundesweites Leerstandskataster könnte erstmals für echte Transparenz sorgen und die Grundlage für wirksame Maßnahmen schaffen. Beschleunigte Genehmigungsverfahren, attraktive steuerliche Anreize und passgenaue Förderprogramme würden es zudem erheblich erleichtern, leerstehende Immobilien wieder zu beleben. Gleichzeitig sollten die kommunalen Interventionsrechte - etwa durch treuhänderische Verwaltung oder ein erweitertes Vorkaufsrecht - gezielt gestärkt werden, um schneller handeln zu können.Ebenso wichtig ist ein verlässlicher rechtlicher Rahmen, der Eigentümern Planungssicherheit bei Investitionen gibt. Nur so lässt sich verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen und privates Engagement nachhaltig aktivieren.Fazit: Nutzung fördern statt Leerstand duldenLeerstand ist kein Naturgesetz, sondern Ausdruck eines Systems, das Nutzung nicht ausreichend einfordert. In Zeiten wachsender Wohnraumknappheit kann diese Schieflage nicht länger hingenommen werden. Eigentum muss stärker mit Verantwortung verknüpft werden. Nur dann lässt sich das enorme Potenzial leerstehender Gebäude für die Bewältigung der Wohnraumkrise erschließen.Über Stephan Gerlach:Stephan Gerlach ist der Gründer der Gerlach Immobiliengruppe und spezialisiert auf den Kauf, die Renovierung und den Verkauf von Immobilien. Sein Ziel: Er möchte so vielen Menschen wie möglich zu Immobilien verhelfen, die eine sichere und renditestarke Möglichkeit des Vermögensaufbaus und der Altersvorsorge darstellen. Dazu bietet er seinen Kunden ein Komplettpaket für Immobilien als Kapitalanlage - sein Team übernimmt den gesamten Prozess mit allen damit verbundenen Aufgaben. Dabei setzt er auf ein Konzept, das mehr Rendite bei weniger Risiko und ohne Aufwand gewährleistet. 