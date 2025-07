Dresden (ots) -Als Partner des Gesundheitswesens arbeitet die Recrutio GmbH seit über sechs Jahren vertrauensvoll mit zahlreichen Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Praxen zusammen. Das Unternehmen versteht sich nicht nur als Vermittler offener Positionen, sondern als Partner, der die am besten geeigneten Kandidaten für die individuell passendsten Stellen findet - unterstützt durch ein breites Portfolio an erstklassigen Angeboten aus dem Pflege- und Medizinsektor.Nun geht Recrutio den nächsten großen Schritt: Mit einer eigens entwickelten Superintelligenz erreicht das Unternehmen eine Matching-Präzision von 99 % - und stellt damit die Weichen für eine neue Ära der Personalgewinnung im Gesundheitswesen.Über 1000 Bewerber pro Monat automatisiert vorqualifiziertDank der neuen KI-Technologie wird die Vorqualifizierung von Bewerbern vollständig automatisiert. Über 1000 Kandidaten pro Monat durchlaufen das System, das anhand definierter Kriterien erkennt, welche Profile bestmöglich zu offenen Vakanzen passen. Was bislang Tage oder Wochen dauerte, geschieht jetzt in Minuten - zuverlässig und skalierbar.Digitale Fußabdrücke blitzschnell erfasstDas Herzstück der Innovation ist eine proprietäre Software, die in Echtzeit digitale Fußabdrücke potenzieller Kandidaten im Suchradius aufspürt. So erkennt Recrutio schneller als der Wettbewerb, wer am Markt verfügbar ist - und kann bereits vor Beginn der Kandidatenansprache eine fundierte Einschätzung zu den Erfolgsaussichten einer Besetzung liefern. Dies ermöglicht eine individuell zugeschnittene Beratung für Auftraggeber und erhöht die Erfolgsquote signifikant.Direkte Ansprache durch automatisierte KontaktanreicherungDie Zielkandidaten werden anschließend mit allen relevanten Kontaktinformationen angereichert, sodass die Direktansprache sofort erfolgen kann. Dieser Automatisierungsschritt macht den gesamten Prozess nicht nur schneller, sondern auch personell effizienter - weniger Mitarbeiter können deutlich mehr bewegen.Intelligentes Matching-System verbindet Auftraggeber und KandidatenAlle geeigneten Bewerber werden in einem intelligenten Matching-System eingeordnet, das Fachkenntnisse, Soft Skills und kulturelle Passung berücksichtigt. Dies sorgt dafür, dass passende Vorstellungsgespräche schnell zustande kommen - mit dem klaren Ziel, nicht irgendeine, sondern die ideale Besetzung zu finden.Mit dieser zukunftsweisenden Technologie stärkt Recrutio seine Position als Vorreiter im Bereich KI-gestütztes Headhunting - insbesondere für die anspruchsvollen Anforderungen des Pflege- und Gesundheitswesens.Pressekontakt:Leonie Neumannpresse@recrutio.de+49 (0) 351 426 409 86Original-Content von: Recrutio GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180369/6078044