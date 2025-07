Kihealth, ein führendes Unternehmen im Bereich der molekularen Diagnostik, gab heute bekannt, dass es die Auszeichnung Innovation of the Year ("Innovation des Jahres") bei der 85. wissenschaftlichen Tagung der American Diabetes Association in Chicago gewonnen hat. Der bahnbrechende Flüssigbiopsie-Test von Kihealth, der die Rate des Absterbens von Betazellen in der Bauchspeicheldrüse misst, wurde unter fünf Finalisten für sein Potenzial zur Revolutionierung der Früherkennung von Diabetes mit der höchsten Auszeichnung geehrt.

Dieser renommierte Preis, der als "Super Bowl der Diabetes-Innovation" bezeichnet wird, hat Kihealth und seine Produkte fest in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Die Auszeichnung wurde nach einer Live-Präsentation vor einer Jury aus Experten und einem globalen Publikum aus Klinikern, Forschern und Branchenführern verliehen. Mit dem ersten Platz überzeugte Kihealth durch die Bereitstellung einer neuartigen Diagnostik, die Patienten und Ärzten einen entscheidenden frühen Einblick in die Stoffwechselgesundheit ermöglicht Jahre bevor Glukose- oder A1c-Anomalien auftreten prnewswire.com.

Wichtigste Highlights und unmittelbare Auswirkungen

Stärkeres Engagement von Ärzten: Nach dem Gewinn hat Kihealth neue Verträge abgeschlossen und großes Interesse von Gesundheitsdienstleistern aus dem ganzen Land erhalten.

Nach dem Gewinn hat Kihealth neue Verträge abgeschlossen und großes Interesse von Gesundheitsdienstleistern aus dem ganzen Land erhalten. Erhöhte Finanzierung und Partnerschaften: Die Auszeichnung löste Folgegespräche mit institutionellen Kostenträgern und Wellness-Plattformen aus, die sich mit Früherkennung von Risiken befassen.

Die Auszeichnung löste Folgegespräche mit institutionellen Kostenträgern und Wellness-Plattformen aus, die sich mit Früherkennung von Risiken befassen. Produktbekanntheit und Glaubwürdigkeit: Die Auszeichnung ist eine klare Bestätigung für den molekularen Test von Kihealth und das Engagement des Unternehmens für die Verbesserung der Standards in der Vorsorge.

"Dies ist ein Meilenstein", sagte Jennifer Anderson, CEO von Kihealth. "Die Auszeichnung als "Innovation des Jahres" der ADA auf der 85. wissenschaftlichen Tagung ist die ultimative Bestätigung unserer Mission, frühzeitigere und besser umsetzbare Erkenntnisse über Krankheitsrisiken zu ermöglichen. Sie hat eine enorme Dynamik ausgelöst vom Interesse der Ärzte über Vertragsverhandlungen bis hin zu einer größeren Sichtbarkeit. Wir stehen erst am Anfang."

Über Kihealth

Kihealth wurde 2023 in Florida gegründet und revolutioniert die präventive Diagnostik durch ddPCR-basierte Tests, die das Risiko für Stoffwechsel- und Autoimmunerkrankungen Jahre vor herkömmlichen Methoden erkennen. Ihr Flaggschiff-Assay nutzt zellfreie DNA und epigenetische Marker, die für Betazellen einzigartig sind. Die Plattform von Kihealth ist für die nahtlose Integration in Telemedizin, Gesundheitsprogramme von Arbeitgebern, klinische Studien und klinische Versorgungswege konzipiert und verbindet Wissenschaft und Zugänglichkeit, um die präventive Gesundheitsversorgung neu zu definieren.

Über den ADA Innovation Challenge

Der ADA Innovation Challenge ist ein jährlicher Wettbewerb, der im Rahmen der Scientific Sessions stattfindet. Start-ups präsentieren ihre innovativen Lösungen vor einer Jury aus Experten und einem internationalen Publikum aus dem Gesundheitswesen. In seinem fünften Jahr würdigte der Wettbewerb 2025 Kihealth, MYNERVA und Kayothera für ihre Beiträge zur Transformation der Diabetesversorgung.

