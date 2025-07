Der Kupferpreis hat zuletzt extrem zugelegt. Was steckt dahinter? Und ist das womöglich erst der Anfang gewesen? Das müssen Anleger jetzt über dieses Metall wissen. Hoher Zoll in den USA Trump hat es natürlich getan: Einen 50% Zoll auf Kupfer angekündigt. Okay, diesmal war es nur halb überraschend, denn schließlich hatte man ja erwartet, dass er irgendwann auch Kupfer aufs Korn nehmen würde. Warum auch immer. Den Grund versteht er ja selbst nicht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...