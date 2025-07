Fabian Albrecht ist seit 18 Jahren in der Branche und hat in den letzten 1,5 Jahren mit dem dortigen Team das KV.Haus neu aufgestellt - ein auf die bKV spezialisiertes Maklerunternehmen. Im Interview erläutert der Jungmakler, wie die Transformation vonstatttenging und was für die Zukunft geplant ist. Interview mit Fabian Albrecht, Partner im KV.HausHi, Fabian, du bist nun seit 1,5 Jahren Partner im KV.Haus. Was bietet ihr genau an? Wir sind ein Versicherungsmakler, der sich allen Frage- und Problemstellungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...