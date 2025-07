Laut einer Umfrage des Vergleichsportals Verivox verlieren die Deutschen das Interesse an nachhaltigen Geldanlagen. Vor allem bei den älteren Generationen ist der Anteil rückläufig. Insgesamt ist das Interesse in den letzten drei Jahren um 15 Prozentpunkte gesunken. Die Nachhaltigkeit hat es in der Gesellschaft immer schwerer. Das bestätigt jetzt auch eine repräsentative Umfrage des Vergleichsportals Verivox. Nach eigenen Angaben investiert nur noch jeder Sechste in nachhaltige Finanzprodukte, 64% ...

