Los Angeles (ots/PRNewswire) -In einer Welt, in der Verzögerungen Millionen kosten, zeigt dieser KI-Copilot den Teams, was sich ändert, was zu tun ist und was als Nächstes passiert.Rwazi hat 12 Millionen USD in der Serie A aufgebracht, um Bauchgefühl durch einen KI-Copilot zu ersetzen. Die Runde wird die Entwicklung der Simulations-Engine und des Entscheidungs-Copiloten beschleunigen, sodass Teams in Echtzeit sehen können, was sich ändert, was als Nächstes zu tun ist und welches Ergebnis zu erwarten ist."Jahrzehntelang wurden Entscheidungen nach dem Bauchgefühl getroffen. Aber Bauchentscheidungen sind teuer - und auf dem heutigen Markt sind sie gefährlich", sagt Joseph Rutakangwa, Mitbegründer und Geschäftsführer. "Diese Erhöhung ermöglicht es uns, jedem Entscheidungsträger einen KI-Kopiloten in Echtzeit an die Hand zu geben - so können Teams schneller, intelligenter und mit absoluter Klarheit handeln."Im Gegensatz zu den meisten KI-Systemen, die auf gesammelten Inhalten, passiven Signalen oder modelliertem Verhalten basieren, erfasst Rwazi die Aktivitäten der Verbraucherinnen und Verbraucher in Echtzeit - die sie direkt und freiwillig in großem Umfang teilen. Diese Präzision ermöglicht eine neue Art von Intelligenzsystem: eine, die Teams hilft, Verschiebungen frühzeitig zu erkennen, Ergebnisse zu simulieren und schnell und sicher zu handeln.Das System entwickelt sich ständig weiter - es lernt aus den Mustern und verfeinert so sein Verständnis der Märkte, sagt Veränderungen voraus und leitet sein Handeln. Rwazi analysiert bereits Milliarden von Verhaltenssignalen über Demografien, Märkte und Produkte hinweg. Das Ergebnis: Entscheidungsfindung, die nicht nur schneller, sondern auch chirurgisch präzise ist. Teams bewegen sich mit Klarheit, Führungskräfte mit Überzeugung - und Unternehmen arbeiten endlich mit der Geschwindigkeit des Wandels.Rwazi wird bereits von Fortune-100-Teams eingesetzt und hilft Unternehmen:- ihren Marktanteil zu vergrößern, indem sie Chancen vor der Konkurrenz erkennen- Kosten für die Kundenakquise zu reduzieren, indem sie verstehen, was, wo und warum ankommt- Customer Lifetime Value zu steigern, indem sie Produkt-, Preis- und Vertriebskanalentscheidungen mit der Echtzeitnachfrage abstimmenDie Finanzierung wird verwendet, um die Simulationsfähigkeiten von Rwazi zu vertiefen, die globale Dateninfrastruktur zu erweitern und die Fähigkeit des KI-Copiloten zu verbessern, die nächsten besten Schritte funktionsübergreifend zu kontextualisieren und zu empfehlen. Mit zunehmender wirtschaftlicher Volatilität erkennen die Unternehmen, dass eine verzögerte Berichterstattung nicht mehr ausreicht."Auf das Bauchgefühl konnte man vielleicht hören, als die Umstände sich noch nicht so schnell änderten. Heutzutage gewinnen Teams, die ein System haben, das früh erkennt und schnell handelt", fügte Rutakangwa hinzu. "Das ist genau das, was wir aufbauen."Weitere Informationen finden Sie unter Rwazi.Rwazi ist ein KI-Unternehmen, das Entscheidungsintelligenz bereitstellt, die Unternehmensteams dabei hilft, ihr Wachstum voranzutreiben, Verschwendung zu reduzieren und mit Klarheit zu handeln. Fortune-100-Unternehmen nutzen Rwazi zur Unterstützung strategischer Entscheidungen in den Bereichen Marketing, Produkt und Betrieb.