Sydney (www.fondscheck.de) - Globale Aktienallokationen bieten Zugang zu internationaler Diversifikation und lassen Anleger von einem breiteren Spektrum an Wachstumsmöglichkeiten profitieren. Daher sind sie ein zentraler Bestandteil der strategischen Vermögensallokation jedes langfristig orientierten Investors, so Tim Humphreys, Head of Global Listed Infrastructure bei Ausbil Investment Management, und Fondsmanager des NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure Fund (C: ISIN LU2082381083/ WKN A2QMC9, I: ISIN LU2082382990/ WKN A2QMDA), der in Deutschland von Candriam vertrieben wird. ...

