Die Aktie des Datenanalyse-Spezialisten Palantir hat in den letzten Monaten eine beeindruckende Rally hingelegt, und am gestrigen Dienstag ein neues Rekordhoch von 148,58 Dolllar erreicht. Nun gibt auch das japanische Analysehaus Mizuho nach. Doch zwischen den Zeilen der neuen Studie findet sich auch eine Warnung an die Anleger.Die Analysten von Mizuho stufen die Palantir-Aktie von "Underperform" auf "Neutral" hoch und heben das Kursziel von 116 Dollar auf 135 Dollar an. "Die jüngste Geschäftsentwicklung ...

