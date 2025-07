© Foto: Carolyn Kaster - AP Images

Peter Thiel steigt bei BitMine ein - die Aktie schießt um 25 Prozent hoch. Mit 9,1 Prozent ist er nun größter Einzelinvestor. Ethereum rückt in den Fokus institutioneller Anleger.Die Aktie von BitMine Immersion Technologies ist am Mittwoch bereits vorbörslich um bis zu 25 Prozent gestiegen, nachdem eine Beteiligung des Tech-Milliardärs Peter Thiel bekannt wurde. Wie aus einer SEC-Meldung hervorgeht, hat Thiel über seinen Founders Fund Growth II Management einen Anteil von 9,1 Prozent an dem Unternehmen erworben, was rund 5,09 Millionen Aktien entspricht. Die Transaktion signalisiert wachsendes institutionelles Interesse an Ethereum als strategischem Vermögenswert. BitMine war ursprünglich …