DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 17. Juli (vorläufige Fassung)

=== 00:30 US/Fed-New-York-Präsident Williams spricht bei NYABE Event *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 1H *** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 2Q 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 2Q 07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 2Q 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Mai *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) 10:00 DE/Südzucker AG, HV *** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Halbjahrespressekonferenz 2025 *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juni Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj Vorabschätzung: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,3% gg Vj *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q *** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 234.000 zuvor: 227.000 *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juli PROGNOSE: -1,0 zuvor: -4,0 *** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q *** 16:00 US/Lagerbestände Mai PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 18:45 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, moderierte Diskussion beim Rocky Mountain Economic Summit *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q *** 22:30 AU/BHP Group Ltd, vorläufiges Jahresergebnis 23:15 US/Fed-Gouverneur Waller, Teilnahme an Money Marketeers Dinner *** - SA/Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure (16.7. bis 18.7.) - GB/Premierminister Starmer trifft Kanzler Merz ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

