ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Alphabet C-Aktie vor der Berichtssaison zum zweiten Quartal von 186 auf 192 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er erwarte eine U-förmige Erholungskurve, schrieb Stephen Ju in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu Online-werbeorientierten US-Unternehmen. Für den Suchmaschinen-Konzern hob er seine Umsatzschätzungen für 2025 und 2026 an und verschob sein Bewertungsmodell weiter in die Zukunft./ck/la



