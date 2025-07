DJ MÄRKTE USA/Wall Street startet nach Erzeugerpreisen gut behauptet

DOW JONES--Gut behauptet starten die US-Börsen am Mittwoch in den Handel, nachdem Inflationsdaten positiv überrascht haben. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,4 Prozent auf 44.200 Punkte. Der S&P-500 legt um 0,2 Prozent zu. Der Nasdaq-Composite zeigt sich 0,1 Prozent höher.

Die Erzeugerpreise haben im Juni auf Monatssicht sowohl in der Gesamt- als auch in der Kernrate stagniert, während Volkswirte einen Anstieg um jeweils 0,2 Prozent erwartet hatten. Sie relativieren etwas das Bild der Verbraucherpreise vom Vortag, die im erwarteten Rahmen gestiegen waren, was Zweifel an einer baldigen Zinssenkung der US-Notenbank nährte. Im weiteren Verlauf stehen am Mittwoch die Industrieproduktion und die Kapazitätsauslastung aus dem Juni auf der Agenda.

Unternehmensseitig haben mit der Bank of America, Goldman Sachs und Morgan Stanley drei weitere große US-Banken Zahlen vorgelegt. Verhalten positv werden die Zahlen der Bank of America aufgenommen, deren Gewinn die Erwartungen übertroffen hat. Die Aktie legt um 0,1 Prozent zu. Auch Goldman Sachs (+0,2%) und Morgan Stanley (-2,2%) haben insgesamt überraschend gut abgeschnitten. Bei Morgan Stanley schwächelte aber das Investmentbanking, dessen Einnahmen im Quartal zurückgingen.

Von den am Vortag veröffentlichten Quartalsausweisen aus der Branche hatte nur die Citigroup durchweg überzeugt, während die Zahlen von JP Morgan und Wells Fargo Licht und Schatten enthielten. Wells Fargo gab überdies eine Gewinnwarnung.

Johnson & Johnson (JNJ) hat nicht nur überraschend gute Zahlen vorgelegt, sondern auch den Jahresausblick angehoben. Die Aktie gewinnt 5,5 Prozent.

Der Dollar behauptet seine Gewinne vom Vortag nach den Daten. Am Anleihemarkt sinkt die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte auf 4,46 Prozent.

Der festere Dollar lastet auf den Ölpreisen, die um bis zu 1,1 Prozent fallen. Der Zollstreit schüre zudem Nachfragesorgen, sagen Marktbeobachter.

Gold profitiert derweil von der politischen Unsicherheit. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,2 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.199,75 +0,4% 176,46 +3,5% S&P-500 6.256,01 +0,2% 12,25 +6,2% NASDAQ Comp 20.689,46 +0,1% 11,66 +7,1% NASDAQ 100 22.859,06 -0,1% -25,52 +8,9% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1577 -0,2% 1,1601 1,1610 +12,0% EUR/JPY 172,31 -0,2% 172,67 172,92 +6,0% EUR/CHF 0,9320 +0,2% 0,9300 0,9306 -0,9% EUR/GBP 0,8652 -0,2% 0,8668 0,8668 +4,7% USD/JPY 148,83 -0,0% 148,85 148,95 -5,3% GBP/USD 1,3382 -0,0% 1,3385 1,3394 +7,0% USD/CNY 7,1545 0% 7,1545 7,1573 -0,8% USD/CNH 7,1862 +0,0% 7,1844 7,1863 -2,1% AUS/USD 0,6513 -0,0% 0,6513 0,6514 +5,3% Bitcoin/USD 118.733,45 +1,0% 117.573,05 116.357,20 +24,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,82 66,52 -1,1% -0,70 -7,4% Brent/ICE 68,11 68,71 -0,9% -0,60 -8,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.329,08 3.322,65 +0,2% 6,43 +26,6% Silber 32,62 32,52 +0,3% 0,10 +16,6% Platin 1.203,94 1.186,10 +1,5% 17,84 +35,4% Kupfer 5,49 5,55 -0,9% -0,05 +35,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

